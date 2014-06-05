Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 05.06.2014
110 Min.Folge vom 05.06.2014Ab 12

In wenigen Wochen schwingt König Fußball wieder das Zepter - nicht nur die teilnehmenden Mannschaften bereiten sich schon jetzt intensiv auf die WM in Brasilien vor. Bei "Galileo 360°" dreht sich heute alles um den ultimativen Kick. Unter anderem wird gezeigt, mit welchen Tricks die Spieler in den Favelas ihre Gegner schlecht aussehen lassen.

