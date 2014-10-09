Wo kommt's her, wo geht's hin? Die skurrilsten Fabriken der WeltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.10.2014: Wo kommt's her, wo geht's hin? Die skurrilsten Fabriken der Welt
Strom kommt aus der Steckdose, Essen kommt aus dem Supermarkt. Doch woher kommen die Nahrungsmittel tatsächlich? "Galileo 360°" reiste durch die Welt und half bei der Ernte. Außerdem wird gezeigt, wie unser Bier und unsere Döner produziert werden und wo der Pfeffer tatsächlich wächst.
