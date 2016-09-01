Galileo 360°
Folge vom 01.09.2016: Essen international
111 Min.Folge vom 01.09.2016Ab 12
"Seit Erfindung der Kochkunst essen die Menschen doppelt so viel wie die Natur verlangt", wusste schon Benjamin Franklin. Doch wovon sie doppelt so viel essen, darin unterscheiden sie sich doch sehr. Es muss nicht immer Currywurst sein, beweist "Galileo 360°" und schaut, was in den verschiedenen Ländern so alles auf die Teller kommt.
