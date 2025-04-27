Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2025Folge 10vom 27.04.2025
50 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Mitten im Dschungel Guatemalas liegt El Mirador - die lange verlorene Hauptstadt der Maya. Hier soll sie stehen: die größte Pyramide der Welt. Seit über 2.000 Jahren ranken sich Geheimnisse um sie. "Galileo X-Plorer"-Reporter Tim wagt sich zusammen mit seinem Team, sechs Guides und sieben Maultieren auf eine 100 km lange Expedition durch den Dschungel - ein Kampf gegen Hitze, Erschöpfung und das eigene Limit.

