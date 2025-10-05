Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

In der Tiefe

ProSiebenStaffel 2025Folge 23vom 05.10.2025
In der Tiefe

In der TiefeJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 23: In der Tiefe

50 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Die "Galileo X-Plorer" begleiten die Besatzung der U34, eines der modernsten deutschen U-Boote, auf ihrer Fahrt von Norwegen nach Deutschland. Vier Tage Isolation in einer 56 Meter langen Stahlröhre: Wie fühlt es sich an, hundert Meter unter der Meeresoberfläche zu sein? Johannes und Lukas enthüllen eine geheime Gemeinschaft, die Deutschland im Ernstfall aus der Tiefe verteidigt. Was treibt diese Männer und Frauen an, fernab von Sonne und Familie, ein ganzes Land zu schützen?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen