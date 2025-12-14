Galileo X-Plorer
Folge 32: Secrets of Hawaii
49 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Hawaii ist ein absoluter Touristenhotspot: Rund zehn Millionen Menschen aus aller Welt besuchen die am weitesten vom Festland entfernte Inselgruppe der Welt. Doch abseits der bekannten Pfade hat das Archipel Geheimnisse zu bieten, die vor den Touristen verborgen bleiben und dennoch einen enormen Impact für die Insel und ihre Zukunft haben. Das "Galileo X-Plorer"-Team macht sich auf den Weg, die vier größten Secrets aufzudecken.
