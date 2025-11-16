Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

ProSiebenStaffel 2025Folge 28vom 16.11.2025
49 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Vor knapp 30 Jahren war hier noch nichts: Mitten in der kasachischen Steppe wurde eine neue Hauptstadt aus dem Boden gestampft - Astana. Heute leben hier mehr als eine Million Menschen, und ein Gebäude ist höher und extravaganter als das andere, während der Luxus aus allen Ecken schreit. Kann Astana das neue Dubai werden? Was steckt hinter der Glitzerfassade, und woher kommt das ganze Geld für den Bau der Metropole?

