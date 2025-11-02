Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

Macau - das neue Las Vegas?

ProSiebenStaffel 2025Folge 26vom 02.11.2025
Macau - das neue Las Vegas?

Folge 26: Macau - das neue Las Vegas?

50 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die "Galileo X-Plorer" tauchen ein in die schillernde Glücksspielwelt von Macau, die Las Vegas in den Schatten stellt. Sie erkunden luxuriöse Casinos und exklusive Suiten, die eigens von Fußballstar David Beckham kreiert wurden, und blicken hinter die Kulissen des Casino-Business. Ein Pfandleiher enthüllt die verborgenen Mechanismen der Glücksspielindustrie. Abseits des Glanzes begegnen sie Einheimischen und Auswanderern, die den Alltag der Stadt prägen.

