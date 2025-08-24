Galileo X-Plorer
Folge 18: Coolcation
49 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Kühl, abenteuerlich, überraschend anders - das ist "Coolcation", der neue Urlaubstrend. Statt schwitzend am überfüllten Strand zu liegen, zieht es immer mehr Menschen an Orte, wo der Sommer angenehm frisch bleibt - und das Erlebnis umso intensiver wird. Maike Greine, Vincent Dehler und Johannes Musial testen, wie sich Urlaub an Orten anfühlt, wo der Pulli wichtiger ist als der Badeanzug - und das mitten in Europa. Welche Orte taugen für einen kalten Urlaub?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben