Die größten Rätsel der Welt: Fledermauskolonien & Diamantenbäume
Folge 20: Die größten Rätsel der Welt: Fledermauskolonien & Diamantenbäume
49 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Bäume, die nur auf Diamanten wachsen, winzige Organismen, die das Meer zum Leuchten bringen, und riesige Fledermauskolonien, die Forschenden Aufschluss über künftige Pandemien geben könnten: Vincent Dehler und Johannes Musial reisen mit ihren "X-Plorer"-Teams rund um den Globus, um die Geheimnisse dieser faszinierenden Naturphänomene zu lüften.
