Galileo X-Plorer
Folge 15: Secrets of Tokyo
50 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Tokio - das Zentrum für Technologie, Kultur und Innovation. Doch die Mega-City hat mehr zu bieten als bunte Lichter, überfüllte Straßen und coole Gadgets. Der "X-Plorer" Christoph Karrasch wagt sich in geheime Ecken, entdeckt versteckte Hotspots und die krassesten Trends. Was haben ein Cola-Automat, ein Friedhof und ein Campingplatz damit zu tun, und warum sind sie auch noch eine clevere Lösung für den Platzmangel in der größten Stadt der Welt?
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben