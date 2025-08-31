Galileo X-Plorer
Folge 19: Leben extrem
50 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Die "Galileo X-Plorer" tauchen ein in extreme Lebensweisen: Funda Vanroy erklimmt die höchste Hütte Europas, wo eisige Kälte und dünne Luft herrschen. Vincent Dehler besucht ein Aussteigerpaar auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean, fernab von Komfort und Zivilisation. Nadine Hadad begleitet eine Schweizer Großfamilie auf einem Segelboot, die seit 25 Jahren die Weltmeere bereist und sich dem Umweltschutz verschrieben hat.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben