Galileo X-Plorer

Die größten Rätsel der Welt - Wasser und Feuer

ProSiebenStaffel 2025Folge 12vom 18.05.2025
Die größten Rätsel der Welt - Wasser und Feuer

Folge 12: Die größten Rätsel der Welt - Wasser und Feuer

50 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12

Das "Galileo X-Plorer"-Team begibt sich auf große Missionen und sucht Antworten auf Rätsel der Welt. Gibt es vor Mauritius einen Wasserfall unter Wasser? Brennt es unter der US-Stadt Centralia unterirdisch? Und was hat es mit der sagenumwobenen Strandinsel auf sich, woher kommt der kreisrunde Krater und was hat das mexikanische Militär damit zu tun? Was sich dahinter verbirgt, zeigen wir einer neue Folge von "Galileo X-Plorer: Die größten Rätsel der Welt - Wasser und Feuer".

