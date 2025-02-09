Am Limit: Die gefährlichsten WegeJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 4: Am Limit: Die gefährlichsten Wege
51 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Die "Galileo X-Plorer"-Reporter Johannes Musial, Vincent Dehler und Niko Karasek erkunden extreme Lebensbedingungen an drei herausfordernden Orten. In Nepal nutzen die Menschen wackelige Drahtseilbahnen, um Schluchten zu überwinden. Vincent kämpft im "Tunnel des Todes" in Tadschikistan mit Dunkelheit und gefährlichen Straßen. Gleichzeitig begleitet Niko Trucker in Sibirien, die bei -40 Grad über den gefrorenen Lena-Fluss fahren müssen, um die andere Seite zu erreichen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben