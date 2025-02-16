Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

Am Limit: Tourismus-Extrem

ProSiebenStaffel 2025Folge 5vom 16.02.2025
Am Limit: Tourismus-Extrem

Galileo X-Plorer

Folge 5: Am Limit: Tourismus-Extrem

51 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12

All-inclusive Reisen sind weit verbreitet, aber exklusive Abenteuer sind rar. Die "Galileo X-Plorer" Sydney Nwakanma und Funda Vanroy testen extreme Tourismusangebote. In Indonesien lebt Sydney allein auf einer einsamen Insel das Robinson Crusoe-Dasein und muss selbst für Essen, Trinken und Schlafplatz sorgen. Funda hingegen erkundet in Neuseeland eine schwer zugängliche Höhle, kämpft sich durch enge Felsspalten und Wasserfälle, um aus der Dunkelheit zu entkommen.

