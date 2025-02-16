Am Limit: Tourismus-ExtremJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 5: Am Limit: Tourismus-Extrem
51 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
All-inclusive Reisen sind weit verbreitet, aber exklusive Abenteuer sind rar. Die "Galileo X-Plorer" Sydney Nwakanma und Funda Vanroy testen extreme Tourismusangebote. In Indonesien lebt Sydney allein auf einer einsamen Insel das Robinson Crusoe-Dasein und muss selbst für Essen, Trinken und Schlafplatz sorgen. Funda hingegen erkundet in Neuseeland eine schwer zugängliche Höhle, kämpft sich durch enge Felsspalten und Wasserfälle, um aus der Dunkelheit zu entkommen.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben