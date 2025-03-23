Galileo X-Plorer
Folge 7: Mächte im Schatten
50 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Drei "X-Plorer"-Teams tauchen in verborgene Welten ein. Stefan Gödde enthüllt die Geheimnisse der Freimaurer in Berlin, während Martin Dunkelmann das Hacker-Kollektiv Anonymous in Boston unter die Lupe nimmt. Johannes Musial begleitet den "Brampton Batman" auf nächtlicher Patrouille in Kanada.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
