Die Welt von oben - ItalienJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 18: Die Welt von oben - Italien
49 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Hinter der Postkartenidylle Italiens verbergen sich aus der Luft betrachtet ungeahnte Geheimnisse. Das "X-Plorer"-Team geht diesen auf den Grund: So schlummert unter dem Golf von Neapel ein Supervulkan, ein vermeintliches Urlaubsparadies entpuppt sich als Gefängnisinsel für Schwerverbrecher und hoch über Turin findet sich eine spektakuläre Rennstrecke mit bewegter Vergangenheit. Dies ist eine Reise zu den verborgenen Geschichten eines Landes, das wir nur zu kennen glauben.
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben