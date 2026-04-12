Der größte Stau der Welt: China im AusnahmezustandJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 9: Der größte Stau der Welt: China im Ausnahmezustand
52 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Zum chinesischen Neujahrsfest steht die Weltmacht China für einen Moment still. Milliarden Menschen drängen gleichzeitig nach Hause, um das wichtigste Fest des Jahres mit ihren Familien zu verbringen.
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Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben