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Galileo X-Plorer

Tourismus extrem: Indigene Stämme in Papua-Neuguinea

ProSiebenStaffel 2026Folge 7vom 01.02.2026
Tourismus extrem: Indigene Stämme in Papua-Neuguinea

Tourismus extrem: Indigene Stämme in Papua-NeuguineaJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 7: Tourismus extrem: Indigene Stämme in Papua-Neuguinea

52 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Immer öfter suchen Touristen im Urlaub den ultimativen Thrill. Dafür reisen sie bis ans Ende der Welt oder begeben sich in große Gefahr. Maike Greine taucht auf der honduranischen Insel Roatán mit einem selbstgebauten U-Boot in die dunkle Tiefsee. Johannes Musial reist mit seinem Team ins Hochland von Papua-Neuguinea. Dort erlebt er, wie indigene Stämme versuchen, Touristen in ihre Dörfer zu locken. "Galileo X-Plorer" deckt auf, wie extrem Tourismus sein kann.

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