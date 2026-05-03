Galileo X-Plorer
Folge 12: Inside Taiwan
51 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Die "X-Plorer" reisen in die südostasiatische Inselrepublik Taiwan, die zwischen Hightech-Dominanz und existenzieller Gefahr balanciert. Wie meistert eine Nation den Alltag, wenn der mächtige Nachbar China mit Invasion droht? Sie tauchen ein in die Welt der Halbleiterproduktion, erleben Zivilschutzübungen, besuchen eine Propaganda-Anlage nahe der Küste und sprechen mit Einheimischen über ihre Ängste - während ein spektakuläres Feuerfest zeigt, wie die Taiwaner den Druck abbauen.
Weitere Folgen in Staffel 2026
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben