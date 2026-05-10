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Galileo X-Plorer

Inside Mennoniten

ProSiebenStaffel 2026Folge 13vom 10.05.2026
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Galileo X-Plorer

Folge 13: Inside Mennoniten

51 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Über 150.000 Mennoniten leben in Bolivien - abgeschottet von der Außenwelt, ohne Strom, Internet oder Autos. Sie sprechen Plautdietsch und folgen strengen Glaubensregeln. Doch immer mehr junge Menschen fliehen aus den traditionellen Kolonien, gründen neue Siedlungen und öffnen sich der Moderne. Die "Xplorer" reisen nach Bolivien. Gelingt es ihnen, Zugang zu den isolierten alten Communities zu bekommen? Warum wählen Menschen diesen entbehrungsreichen Lebensstil?

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