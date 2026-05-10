Galileo X-Plorer
Folge 13: Inside Mennoniten
51 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Über 150.000 Mennoniten leben in Bolivien - abgeschottet von der Außenwelt, ohne Strom, Internet oder Autos. Sie sprechen Plautdietsch und folgen strengen Glaubensregeln. Doch immer mehr junge Menschen fliehen aus den traditionellen Kolonien, gründen neue Siedlungen und öffnen sich der Moderne. Die "Xplorer" reisen nach Bolivien. Gelingt es ihnen, Zugang zu den isolierten alten Communities zu bekommen? Warum wählen Menschen diesen entbehrungsreichen Lebensstil?
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben