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Galileo X-Plorer

Piraten!

ProSiebenStaffel 2026Folge 8vom 22.03.2026
Piraten!

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Galileo X-Plorer

Folge 8: Piraten!

52 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

Das "X-Plorer"-Team begibt sich auf eine spektakuläre Spurensuche rund um die schwarze Totenkopfflagge. Auf einem historischen Segelschiff erlebt Reporterin Nadine Hadad, wie Piraten im Goldenen Zeitalter tatsächlich gelebt haben. In einem exklusiven Interview berichtet Autor Michael Scott Moore von seiner Geiselhaft bei somalischen Piraten. Eine Geschichte von totaler Überwachung, Isolation und dem täglichen Kampf ums Überleben.

Weitere Folgen in Staffel 2026

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