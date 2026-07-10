K-Pop, K-Beauty, K-Food: Warum ist Südkorea plötzlich überall?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.07.2026: K-Pop, K-Beauty, K-Food: Warum ist Südkorea plötzlich überall?
48 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Vom ärmsten Land der Welt zur globalen Kulturmacht. BTS bringt 50 Milliarden Dollar ein, Squid Game bricht Netflix-Rekorde, und Kim Kardashian reist nach Seoul für Schönheitsbehandlungen - Südkorea ist überall. "Galileo" checkt zusammen mit Insidern, was hinter dem Hype steckt und ob der globale Erfolg ein Zufall oder doch eine jahrelang geplante Strategie ist.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen