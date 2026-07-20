Mann schläft 30 Minuten pro NachtJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.07.2026: Mann schläft 30 Minuten pro Nacht
47 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Der Japaner Daisuke Hori behauptet, seit 15 Jahren freiwillig nur 30 Minuten pro Nacht zu schlafen, um mehr Zeit für andere Aktivitäten zu haben. Seine Methode gibt er sogar an Schüler weiter. Für eine Reportage reist Vincent Dehler nach Tokio und begleitet Hori einen Tag lang. Dabei dokumentiert er dessen Alltag, Routinen und Lebensstil, der aus Bodybuilding, einer speziellen Ernährung und der täglichen Einnahme von 150 Pillen besteht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen