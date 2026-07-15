Deutsche Krypto-Queen: Wo steckt die größte Betrügerin der Welt?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.07.2026: Deutsche Krypto-Queen: Wo steckt die größte Betrügerin der Welt?
48 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Mit ihrer gefälschten Kryptowährung "OneCoin" begeisterte Ruja Ignatova Millionen von Menschen weltweit und ergaunerte fast 15 Milliarden Euro - bis sie 2017 spurlos verschwand. Seit Jahren fahndet das FBI nach der Deutschen, die auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher der Welt steht. Jetzt gibt es neue Hinweise: "Galileo"-Reporter Johannes Musial folgt den heißesten Spuren und spricht mit Insidern, Ermittlern und Opfern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen