Galileo
Folge vom 24.07.2026: Deconstructed Festival
47 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
"Galileo" blickt hinter die Kulissen der größten Festivals Deutschlands. Während Millionen Fans ausgelassen feiern, ist ein Festival in Wahrheit ein komplexes Milliardengeschäft, das allein in Deutschland einen jährlichen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro generiert. Host Sydney Nwakanma zeigt am Beispiel der Festivals Hurricane und Southside, wie die Branche funktioniert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen