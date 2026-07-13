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Galileo

Fitcation: Zählt so viel Sportprogramm überhaupt noch als Urlaub?

ProSiebenFolge vom 13.07.2026
Fitcation: Zählt so viel Sportprogramm überhaupt noch als Urlaub?

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Galileo

Folge vom 13.07.2026: Fitcation: Zählt so viel Sportprogramm überhaupt noch als Urlaub?

47 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Während andere im Strandkorb faulenzen, powern sich Tausende Urlauber beim Sport bis zum Umfallen aus - und berichten anschließend von tiefster innerer Ruhe. Der sogenannte Fitcation-Trend zeigt: Urlaub ist heute mehr als nur Erholung. Immer mehr Menschen verbinden ihre Reisen mit Fitness und Gesundheit. Was steckt hinter dem Trend, der Hobbysportler, Profis und sogar ganze Trainerteams in Bootcamps zieht? Und kann man sich dabei wirklich erholen?

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