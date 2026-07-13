Fitcation: Zählt so viel Sportprogramm überhaupt noch als Urlaub?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.07.2026: Fitcation: Zählt so viel Sportprogramm überhaupt noch als Urlaub?
47 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Während andere im Strandkorb faulenzen, powern sich Tausende Urlauber beim Sport bis zum Umfallen aus - und berichten anschließend von tiefster innerer Ruhe. Der sogenannte Fitcation-Trend zeigt: Urlaub ist heute mehr als nur Erholung. Immer mehr Menschen verbinden ihre Reisen mit Fitness und Gesundheit. Was steckt hinter dem Trend, der Hobbysportler, Profis und sogar ganze Trainerteams in Bootcamps zieht? Und kann man sich dabei wirklich erholen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen