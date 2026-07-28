Forever Cruise: Leben auf dem KreuzfahrtschiffJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 28.07.2026: Forever Cruise: Leben auf dem Kreuzfahrtschiff
49 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Statt ins Altersheim geht es für Melody und John in den Dauerurlaub: Sie haben ihr Haus verlassen und eine Kabine auf der "Villa Vie Odyssey" - dem ersten "Wohnschiff" der Welt - gekauft. Seitdem fahren die beiden in einer endlosen Schleife um den Globus: 425 Häfen, 147 Länder, immer wieder, für den Rest ihres Lebens. Wie können sich die Bewohner ein solches Leben leisten und wie lebt es sich mit über 300 weiteren Menschen auf einem solchen Kreuzfahrtschiff?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen