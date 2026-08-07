Schwimmende Schweine in der KaribikJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.08.2026: Schwimmende Schweine in der Karibik
47 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Schwimmende Schweine in der Karibik? Der Pig Beach auf den Bahamas ist ein echter Insta-Hotspot. Besucher aus aller Welt kommen hierher, um ein Foto mit den süßen Tieren in kristallklarem Wasser oder am schneeweißen Strand zu ergattern. "Galileo" reist auf die Bahamas, aber nicht nur, um ein Foto zu knipsen: Das Team will wissen, was wirklich dahintersteckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen