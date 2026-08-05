Erlebnistouren-Duell in LondonJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.08.2026: Erlebnistouren-Duell in London
48 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
"Galileo" macht in London den Selbsttest: Welche App bietet die besseren Stadterlebnisse? Dafür nutzt Sydney die bekannte Plattform GetYourGuide, während Claire auf kleinere Anbieter wie Airbnb Experiences und EatWith setzt. In den drei Kategorien City-Tour, Skyline und Food werden die Angebote nach Preis, Qualität und Authentizität verglichen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen