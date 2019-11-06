Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 10

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 10

Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 10: Folge 10

45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Diesmal treten die beiden Kochstars Frank Rosin und Pia-Engel Nixon gegeneinander an. Franks Menü muss unter anderem Rinderhack, Hering und Hirtenkäse beinhalten. Pia hingegen muss Blätterteig, Baklava und Ingwer verarbeiten. Welches Team wird das Kochduell und somit den 500-Euro-Einkaufsgutschein gewinnen? Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen