Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 16: Folge 16
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Zwei Spitzenköche, zwei Einkaufswagen, ein Gewinnermenü: Heute treten Sebastian Lege und Martin Baudrexel gegeneinander an. Während der Supermarkt-Überwachung sind die beiden Köche um keinen Scherz verlegen und versuchen sich gegenseitig zu verunsichern - und prompt schnappt sich Sebastian mit Roland einen Kandidaten, den eigentlich Martin im Auge hatte. Rechte: kabel eins
