Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 16

Kabel EinsStaffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Folge 16

Folge 16Jetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 16: Folge 16

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Zwei Spitzenköche, zwei Einkaufswagen, ein Gewinnermenü: Heute treten Sebastian Lege und Martin Baudrexel gegeneinander an. Während der Supermarkt-Überwachung sind die beiden Köche um keinen Scherz verlegen und versuchen sich gegenseitig zu verunsichern - und prompt schnappt sich Sebastian mit Roland einen Kandidaten, den eigentlich Martin im Auge hatte. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen