Kabel EinsStaffel 1Folge 15vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge heißt es "Gekauft, gekocht, gewonnen" für die TV-Köche Mario Kotaska und Mike Süsser. Letzterer stellt sich heute einer besonderen Herausforderung - denn Mike muss vegan kochen. Mario hingegen hat Bratwürste, Feigen und Blätterteig zur Verfügung. Welches Zwei-Gänge-Menü wird den Testessern am Ende besser schmecken? Rechte: kabel eins

Kabel Eins
