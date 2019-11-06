Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 24: Folge 24
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, Gekocht, Gewonnen" stellt sich Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin dem Ein-Sterne-Koch Holger Bodendorf - der extra aus dem weit entfernten Sylt nach München gekommen ist, um dem Ruhrpott-Jungen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Allerdings kassiert er gleich die erste Niete. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins