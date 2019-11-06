Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 13vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" haben die beiden Rivalen Mike Süsser und Frank Buchholz mit schweren Bandagen zu kämpfen. Bei der Suche im Supermarkt schnappt Mike Frank einen vielversprechenden Einkaufswagen weg und löst damit Torschlusspanik bei Frank aus. Doch dann buzzert dieser unter anderem für Salami, Haferkekse und Puten-Steaks. Mike hingegen muss das Beste aus Lachs, Mango und Zimt herausholen. Welches Team hat am Ende die Nase vorn?

