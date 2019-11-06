Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 14: Folge 14
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute treten die beiden Kochstars Frank Rosin und Sebastian Lege gegeneinander an. Die beiden sind sehr wählerisch und verlieren so viel Zeit. Sebastian muss heute ein vegetarisches Menü aus griechischem Joghurt, Haferflocken und Kartoffeln zaubern. Franks Wahl hingegen fällt auf Bergkäse, Kürbis und Pralinen. Wer gewinnt am Ende den 500 Euro-Einkaufsgutschein? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins