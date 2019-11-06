Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 20: Folge 20
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute treten Alexander Kumptner und Pia-Engel Nixon gegeneinander an. Bei der Überwachung im Supermarkt scheint zwischen den beiden die Stimmung gut zu sein, bis sich irgendwann herausstellt, dass das Finden perfekter Kandidaten gar nicht mal so einfach ist. Trotzdem schaffen sie es, zwei äußerst charmante Damen davon zu überzeugen, mit ihnen um den 500-Euro-Einkaufsgutschein zu kochen. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins