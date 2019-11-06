Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 19

Kabel EinsStaffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Folge 19

Folge 19Jetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 19: Folge 19

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute tritt Fleisch-Guru Timo Hinkelmann gegen den Sternekoch aus Dorsten, Björn Freitag, an. Timo sieht nur eine Chance, gegen Björn gewinnen zu können: Er muss sich einen Zeitvorteil sichern und früh buzzern! Gesagt, getan, Timo entscheidet sich ohne zu zögern für einen Kandidaten, der gerade erst den Supermarkt betreten hat. Ob ihm das zum Verhängnis wird? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen