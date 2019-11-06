Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 15: Folge 15
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge heißt es "Gekauft, gekocht, gewonnen" für die TV-Köche Mario Kotaska und Mike Süsser. Letzterer stellt sich heute einer besonderen Herausforderung - denn Mike muss vegan kochen. Mario hingegen hat Bratwürste, Feigen und Blätterteig zur Verfügung. Welches Zwei-Gänge-Menü wird den Testessern am Ende besser schmecken? Rechte: kabel eins
