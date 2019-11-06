Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 18: Folge 18
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Nach einigen "Neins" haben die Profiköche die Hobbyköche Sebastian und Astrid von sich überzeugt. Schnell geht es zu den beiden nach Hause. Physiotherapeutin Astrid kann Martin schon mit ihrer Küche überzeugen. Bei Frank Buchholz und Sebastian gibt es ganz andere Schwierigkeiten. Die kleine Küche stellt die beiden vor einige Herausforderungen. Auch scharfe Messer sind beim Sozialpädagogen Mangelware. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins