Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 2: Folge 2
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute haben die beiden Spitzenköche Mike und Frank mit besonders großen Herausforderungen zu kämpfen, denn die Kandidaten sind nicht nur in puncto Kocherfahrung ziemlich unterschiedlich. Wer holt sich den Sieg und darf am Ende mit einem 500 Euro Lebensmittelgutschein nach Hause gehen? Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins