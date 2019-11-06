Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 27: Folge 27
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Zwei Spitzenköche, zwei Einkaufswagen, ein Gewinnermenü: Bei "Gekauft, gekocht, gewonnen" fordern sich Sterneköche und Top-Köche zum Duell heraus. Per Überwachungskamera beobachten sie Kunden beim Einkaufen und entscheiden sich dann jeweils für einen Einkaufswagen. Anschließend müssen sie mit dessen Inhalt unter Zeitdruck und in fremden Küchen ein schmackhaftes Menü zaubern. Wer kann am Schluss die Jury überzeugen und gewinnt mit seinem Kandidaten das Duell? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins