Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 5: Folge 5
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, Gekocht, Gewonnen" treten die beiden Kochstars Frank Rosin und Sebastian Lege gegeneinander an. In der einzigartigen Challenge um den besten Warenkorb im Supermarkt scheint Sebastian die Nase am Anfang vorne zu haben. Heute landen verrückte Zutaten wie Veggie-Schnitzel und Zitronenlimonade im Einkaufswagen, die es zu verkochen gilt. Rechte: kabel eins
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Gekauft, gekocht, gewonnen
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen