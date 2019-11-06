Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In der heutigen Folge treten die Köche Frank Rosin und Hans Jörg Bachmeier gegeneinander an. Frank entscheidet sich für einen Einkaufswagen, der Kabeljau und Cola-Gummibärchen beinhaltet. Hans Jörg muss Erdnuss-Flips, Kürbis und Pecorino verarbeiten. Welches Team kann die Jury mit seiner Kreation überzeugen? Rechte: kabel eins

