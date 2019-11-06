Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 7: Folge 7
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute müssen die TV-Köche Frank Buchholz und Mike Süsser ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen. Frank muss aus Garnelen, Backerbsen und Pasta ein schmackhaftes Menü zaubern. Mike Süsser entscheidet sich für Rumpsteak, Gummibärchen und Kaffee. Wie werden sich die Testesser am Ende entscheiden? Rechte: kabel eins
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Gekauft, gekocht, gewonnen
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: kabel eins
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