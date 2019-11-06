Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 8: Folge 8
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In der heutigen Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" kocht Frank Rosin gegen Olaf Baumeister. Frank entscheidet sich für einen Einkaufswagen mit Pasta, roter Beete und Hirtenkäse. Olaf muss das Beste aus Rindersteak, Brot und Tic Tacs herausholen. Wie die ausgefallenen Kreationen wohl bei der Jury ankommen werden? Rechte: kabel eins
