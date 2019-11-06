Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 8

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8

45 Min.Folge vom 06.11.2019

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In der heutigen Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" kocht Frank Rosin gegen Olaf Baumeister. Frank entscheidet sich für einen Einkaufswagen mit Pasta, roter Beete und Hirtenkäse. Olaf muss das Beste aus Rindersteak, Brot und Tic Tacs herausholen. Wie die ausgefallenen Kreationen wohl bei der Jury ankommen werden? Rechte: kabel eins

