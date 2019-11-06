Zwei Geschlechter im Duell - Sebastian Lege vs Pia-Engel NixonJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Zwei Geschlechter im Duell - Sebastian Lege vs Pia-Engel Nixon
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In dieser Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" ist wieder viel Kreativität und Mut von Martin Baudrexel und Sebastian Lege gefragt. Martin verliert am Anfang viel Zeit, legt sich dann aber auf einen Wagen mit Schnitzel, Obatzter und Radieschen fest. Sebastian entscheidet sich für Lachs, Milchreis und Wackelpudding. Welcher Kandidat darf am Ende den 500-Euro-Einkaufsgutschein mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins
