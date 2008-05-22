Ein schmackhaftes ShootingJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 13: Ein schmackhaftes Shooting
97 Min.Folge vom 22.05.2008Ab 12
Heute wartet auf die Kandidatinnen in "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ein besonders "schmackhaftes" Fotoshooting: Dazu wird unter anderem Jennys Körper in Schokolade gehüllt ...
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
