Germany's Next Topmodel
Folge 2: Die Sedcard
98 Min.Folge vom 06.03.2008Ab 12
Heute heißt es für die verbliebenen 30 Mädchen: "Get a Sedcard!" Das erste große Shooting mit dem Kölner Fotograf Stephan Pick (42) bringt die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" dem Traum der Model-Karriere schon einen Schritt näher. Welches der Mädchen kann sich vor der Kamera am besten in Szene setzen? Cosmopolitan-Chefredakteurin Petra Gessulat wird Heidi Klum, Peyman Amin und Rolf Scheider als Gastjurorin beim Entscheiden unterstützen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen