Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 3Folge 9vom 24.04.2008
Folge 9: Ab nach Down Under

97 Min.Folge vom 24.04.2008Ab 12

Raus in die weite Welt! Heute geht es für die neun übrigen Anwärterinnen auf den Titel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" nach Australien. Am Strand gibt's für die Models neben Surf-Stunden auch ein Shooting!

