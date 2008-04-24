Germany's Next Topmodel
Folge 9: Ab nach Down Under
97 Min.Folge vom 24.04.2008Ab 12
Raus in die weite Welt! Heute geht es für die neun übrigen Anwärterinnen auf den Titel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" nach Australien. Am Strand gibt's für die Models neben Surf-Stunden auch ein Shooting!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen